La spiaggia di Mollarella ospita il campionato regionale di Handball beach

LICATA. Il campionato regionale di Handball Beach fa tappa a Licata. Le gare, nelle quali saranno impegnate cinque società siciliane, saranno disputate oggi a Mollarella. L’organizzazione è a cura della Pallamano Halikada, che si confronterà con Handball Messina, Handball San Cataldo, Pallamano Girgenti, Pallamano Marsala.

L’iniziativa, annunciano gli organizzatori, si svolgerà in collaborazione con il New Molly Club. “Le squadre partecipanti militano – spiega Roberta D’Addeo – nei campionati di serie B e A2 maschile; l’Halikada parteciperà, per la terza stagione, con l’under 17. Inoltre tre dei nostri ragazzi parteciperanno a luglio anche al campionato italiano di Handball beach, ed a un torneo internazionale, che si terranno dal 5 al 9 luglio a Gaeta”.

“La nostra società – conclude Roberta D’Addeo – anche se giovane come età di fondazione, ha nel suo organico persone come me e Rossella Porrello che navighiamo nel mondo della pallamano da 30 anni ormai, e poter organizzare per questi ragazzi eventi importanti, è il nostro obiettivo per poter migliorare sempre più le loro potenzialità. Quindi invitiamo tutti ad assistere a questa bellissima manifestazione: lo spettacolo è assicurato”.

