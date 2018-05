Dopo la segnalazione di Mani libere eseguito sopralluogo in via Tomasi di Lampedusa

AGRIGENTO. Intervento tempestivo dopo la segnalazione di una “fogna a cielo aperto” in via Giuseppe Tomasi di Lampedusa al civico 1. “Ieri abbiamo diffuso un video – dice Giuseppe Di Rosa, coordinatore del movimento Mani libere – per segnalare l’accaduto e nella stessa giornata siamo stati rassicurati dalla azienda che gestisce il servizio tramite loro operatori che “oggi” avrebbero provveduto. Stamattina alle 10 abbiamo assistito al sopralluogo: dalle verifiche eseguite la problematica riguarderebbe lo scarico di un Condominio della stessa Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il condominio ha lo scarico con innesto alla fognatura senza pozzetto di disconnessione a piede di edificio, messo il tracciante la rottura non riguarderebbe la fogna principale.

In ogni caso domani con escavatore la ditta interverrà e gli eventuali costi saranno ribaltati così come prevede il regolamento di utenza, il pozzetto della rete fognaria principale si trova più giù rispetto alla perdita che abbiamo ripreso ieri, tutte le operazioni di verifica fatte da tecnici di Girgenti Acque sono state effettuate alla presenza di un nostro attivista che ha anche scattato le foto che alleghiamo ed attinto notizie dagli stessi tecnici.

Abbiamo avuto rassicurazioni che nella giornata di domani 15 maggio, inizieranno i lavori con operai e l’ausilio di un escavatore per provvedere ad effettuare la riparazione,

Ultima modifica: 14 maggio 2018