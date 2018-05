“La scuola al museo”: occasione di crescita per gli studenti della “Rita Levi Montalcini”

Cappellini arancioni con l’intestazione della scuola “Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini”, occhi vivaci e sorridenti, notes , penne, matite e colori… pronti per un tuffo nel passato, gli alunni della III A del “Montessori, ieri mattina alle 8 e30 attendevano con trepidazione l’apertura del Museo, per completare nel sobrio ed elegante scenario della “chiesa della cultura” l’unità didattica sulla storia greca iniziata in classe con l’insegnante Fiorenza, supportata dagli esperti Maria e Carmelo Puglisi che con la maestria e la professionalità che li contraddistingue, hanno preparato i bambini con una lezione interattiva alla LIM, e con la vestizione e la simulazione reale degli alunni interpreti di imperatori, tiranni, turchi e arabi, dominazioni che si sono susseguite nel tempo regalando alla nostra città un patrimonio artistico e culturale di impareggiabile spessore e una ricchezza linguistica che rende il nostro vernacolo particolarmente pregnante ed espressivo. Nonostante l’età dei piccoli, il loro coinvolgimento e il culmine dell’entusiasmo è stato apertamente manifestato nel salone che ospita il telamone dove, dopo aver ascoltato attentamente la storia del tempio, e aver posto domande sulle cariatidi e sui tre volti, due bambini hanno “celebrato” da protagonisti il matrimonio greco. La visita è proseguita all’interno del museo con una scelta “antologica” di alcuni settori: suppellettili, vasi, sarcofagi…

La passeggiata diretta dalla Chiesa di San Nicola verso il tempio di Ercole ha consentito di apprezzare la magnificenza della visione panoramica della Valle ed in particolare del tempio della Concordia.

Non solo un momento di gioia, di entusiasmo e di fierezza delle nostre origini…. ma anche una mattinata di studio i cui contenuti, il cui report e la documentazione fotografica sarà oggetto di una tesi di una ragazza agrigentina Mariachiara Frangiamore ,laureanda in Scienze della formazione primaria presso l’Università di Enna.

Una bellissima esperienza, un’ occasione di crescita per gli alunni dell’Istituto “Rita Levi Montalcini”; diretto dal Dott. Luigi Costanza, ma soprattutto, da agrigentini ci inorgoglisce la richiesta di un docente universitario di intitolare una tesi al museo Pietro Griffo che consente di menzionare la storia della nostra città a livello accademico.

Daniela Adragna

Ultima modifica: 19 maggio 2018