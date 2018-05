La resilience delle parole: si presenta il libro di Gabriella Ilse Viscuso

AGRIGENTO. Si terrà ad Agrigento venerdì 25 maggio con inizio alle ore 17.30 presso la Sala Convegni della Casa della Speranza la presentazione del libro “Percorsi di consapevolezza – La resilience delle parole” della giovane licatese Gabriella Ilse Viscuso.

Il libro affronta lo strumento della scrittura come metodo che aiuta a sostenerci nel percorso di guarigione e di crescita personale. In che modo la psicologia può aiutarci ad ampliare il nostro bagaglio di conoscenze in modo da rinforzare la comprensione di noi stessi e vivere una vita più serena e più consapevole?

Questo libro indaga i benefici e le trasformazioni che la parola produce nella nostra natura fisica, emotiva e mentale e presenta il metodo autobiografico, la bioscrittura e la mindful writing come tecniche utili ad attraversare i traumi e le nostre ferite emozionali allo scopo di guarire, per poterci muovere verso un vivere consapevole ed un’esistenza libera e appagante.

INTERVERRANNO:

Dr. Calogero Pintacrona – Direttore Sanitario Casa della Speranza Agrigento

Dr.ssa Gabriella Ilse Viscuso – Psicologa, scrittrice, Autore del libro

Dr. Renato Schembri – Psicoterapeuta, scrittore, Presidente Spazio Reverie Agrigento

Dr. Raniero Bastianelli – Psicoterapeuta, Direttore Scientifico Collana Ipocket Saggi di Psicologia per In.Edit Edizioni

La presentazione si svolgerà con l’accompagnamento musicale del compositore e musicista Paolo Grillo.

Ultima modifica: 15 maggio 2018