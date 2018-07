La rassegna “R-Estate a Girgenti”: tutti i fine settimana di agosto, fino al primo settembre ad Agrigento

Ad Agrigento, nel corso dell’estate 2018, sarà proposta la rassegna “R-Estate a Girgenti”, tra concerti, presentazioni di libri, dj set, degustazioni e artisti di strada. In città, tutti i fine settimana di agosto, fino al primo settembre, ristoranti, locali e negozi del centro cittadino saranno coinvolti fino a tarda sera. L’iniziativa, con un ricco calendario di eventi di vario genere che si svolgeranno tra la via Atenea e la via Pirandello, è promossa dalle attività commerciali presenti nella stessa zona, con l’obiettivo di rilanciare, valorizzare e rianimare il cuore di Girgenti. In occasione del primo weekend di venerdì 3 e sabato 4 agosto saranno protagonisti anche artisti di fama nazionale come il cantante Lello Analfino, la banda musicale Ottoni Animati e Riccardo Strano, direttore artistico della compagnia OnArts. Dunque, un tripudio di musica, divertimento, cibo, arte e cultura per giovani, adulti e bambini dal tramonto in poi.

Ultima modifica: 26 luglio 2018