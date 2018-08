La protesta contro l’isola ecologica sotto casa. Residenti mandano indietro i camion

A Fontanelle cittadini sono scesi in strada per respingere i camion della ditta che si occupa dello smaltimento dei rifiuti. Come riferiscono gli stessi residenti (al momento non è stato possibile contattare l’assessore Hamel per una replica) nel quartiere a nord di Agrigento è stata trasferita una delle isole ecologiche presenti in città. Una piazzola è stata transennata ed al suo interno sono stati piazzati dei grossi container. Alla vista dei camion alcune decine di cittadini sono scesi in piazza per far sentire il loro disappunto. I camion sono stati respinti al mittente. L’isola ecologica piazzata in un’area dove prima giocavano i bambini è un’idea che ai cittadini di Agrigento non piace. “Il Municipio trovi soluzioni fattibili e non contro la popolazione” – riferiscono gli abitanti che hanno segnalato la questione al nostro giornale con tanto di foto correlate.

L’idea dell’isola dell’ecologica al momento si presenta fallimentare. In altre zone della città come Zingarello o Piazza Ugo La Malfa, si sono trasformate in una sorta di discarica a cielo aperto. Altre proteste nei giorni scorsi si erano registrate in altre zone di Agrigento.

Ultima modifica: 6 agosto 2018