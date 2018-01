La probabile formazione dell’ Akragas contro il Monopoli

Si giocherà domani domenica 21 Gennaio, in quel di Siracusa, la 22esima giornata del Girone C di Serie C. La gara che vedrà sfidarsi appunto Akragas e Monopoli riapre il campionato dopo diverse settimane di riposo, con l’Akragas nel corso di trattative societarie con la speranza di poter chiudere con il tanto agognato gruppo iraniano. Lello Di Napoli dovrebbe schierare un modulo che potrebbe essere il 4-3-3 oppure il 3-5-2, con interpreti però uguali. In porta figurerà il portiere Vono; in difesa da destra verso sinistra dovremmo vedere Scrugli, Pisani, Danese e Russo. Il centrocampo con Vicente, Longo e poi uno tra Bramati e Carrotta. In attacco Salvemini a sinistra, Parigi a destra e poi a contendersi il posto a destra saranno Gjuci e Franchi con una possibilità anche per Saitta che in tal caso svolgerebbe un compito più difensivo. Moduli a parte l’Akragas è “costretta” a vincere, per riprendere una boccata d’aria che potrebbe, perché no, invogliare i famosi iraniani, oltre a muovere la classifica. Ecco la probabile formazione (4-3-3) Vono, Scrugli, Danese, Pisani, Russo, Carrotta, Vicente, Longo, Saitta, Parigi e Salvemini. Gli altri giocatori disponibili: Lo Monaco, Amella, Petrucci, Ioio, Canale, Bramati, Navas, Franchi, Gjuci e Moreo.

Alessandro Provenzano (tifoso Akragas)

Ultima modifica: 20 gennaio 2018