La preseason della Moncada è vicina : tante sfide con i paladini di Capo D’Orlando

Comincia a prendere forma il quadro delle amichevoli pre-stagionali della Moncada Agrigento. Si prospetta una sfida infinita con Capo D’Orlando. In attesa dell’esordio stagionale, proprio con l’Orlandina, Agrigento scalda i motori misurandosi per ben tre volte con i parigrado regionali. Sul sito ufficiale della società messinese è stato pubblicato infatti il calendario ufficiale della preseason che vede i “giganti” misurarsi con i “paladini” in una serie di test amichevoli che serviranno ad oleare i nuovi meccanismi. Come aveva anticipato il ds Cristian Mayer qualche settimana addietro, Agrigento, al contrario degli altri anni, ha scelto di svolgere gran parte della preparazione stagionale vicino casa, evitando lunghe e dispendiose trasferte lontano dalla Sicilia.

Per questo, oltre alle sfide con Capo D’Orlando, sono previste, secondo tradizione, amichevoli anche con la Pallacanestro Trapani e con altre formazioni del panorama regionale. Mancano ormai pochi giorni all’inizio della ripresa agonistica quindi. La squadra di coach Franco Ciani si radunerà ‪giovedì 23 agosto al PalaMoncada. Nei giorni successivi comincia la preparazione atletica che si svolgerà tra il boschetto di Maddalusa e la palestra del proprio palazzetto. Successivamente Agrigento sarà attesa dalle sfide contro l’Orlandina (tre incontri).

Non è ancora ufficiale ma la preseason della Moncada dovrebbe prevedere anche la partecipazione al torneo Sant’Ambrogio di Reggio Calabria. E’ ancora da definire invece la sede della prima sfida con i messinesi. La data però è già stata fissata per domenica 9 settembre. Le due squadre si ritroveranno difronte anche mercoledì 19 settembre al PalaMoncada di Agrigento e domenica 23 settembre con sede sempre da definire. Lo scorso anno Agrigento e Capo D’Orlando si sfidarono a Caltanissetta. Per Agrigento fu un test interessante considerato che in quella circostanza l’Orlandina si preparava ad esordire nelle coppe europee. Oggi militano entrambe in A2.

Il torneo di Reggio Calabria è invece fissato per sabato e domenica 30. Al Memorial Sant’Ambrogio del PalaCalafiore della città dello stretto, oltre Agrigento, prenderanno parte Scafati, Trapani e ancora Capo D’Orlando. Di questo passo, Agrigento e i paladini si conosceranno già a memoria, quando si scontreranno al PalaMoncada per la prima di campionato.

Ultima modifica: 17 agosto 2018