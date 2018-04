La polizia “esamina” le pratiche degli insegnanti trasferiti con la 104: oggi diretta nazionale sulla Rai

AGRIGENTO. La città dei Templi nuovamente alla ribalta nazionale, ed ancora una volta per la cosiddetta “legge 104” l’agevolazione che permette ad un dipendente pubblico di usufruire di determinati vantaggi in presenza di familiari disabili da assistere. Ma non è un caso che su 54 insegnanti trasferiti in Provincia, tutti abbiano questo beneficio. La vicenda è stata “sviscerata” su Rai Uno durante la trasmissione “La vita in diretta”.

La notizia è che la Digos sta accendendo i riflettori nuovamente sul caso e sta verificando tutte le 54 concessioni che sono servite ad altrettanti docenti per avvicinarsi a casa.

Durante la trasmissione è intervenuto il capo di gabinetto della Questura, il dottor Carlo Mossuto che ha risposto alle domande dei giornalisti de “La Vita in diretta”.

Come si ricorderà su questo argomento c’è stata una inchiesta, “La carica delle 104” condotta proprio dalla Digos della Questura di Agrigento, quando a coordinarla era proprio l’attuale capo di Gabinetto, Mossuto. Vicenda che adesso è approdata in tribunale.

Ultima modifica: 19 aprile 2018