La Pallavolo Aragona conquista la serie B

ARAGONA. Con una prestazione eccezionale nella partita più importante, la finalissima playoff, la Seap Aragona festeggia la promozione in serie B a danni del Giavì Pedara, sconfitto con un netto tre a zero al pala “Maira” di San Cataldo. Questi i parziali del set: 25-21; 25-23; 25-21 con la Seap che ha avuto sempre il controllo della gara.

Alla fine del match, abbracci e lacrime, con tifosi aragonesi (almeno duecento al seguito) e giocatrici ad abbracciarsi sul parquet e a brindare una promozione ampiamente meritata e sfuggita per un soffio nei playoff big.

Il presidente Nino Di Giacomo è raggiante: “Siamo soddisfatti, la squadra è stata progettata per il salto di categoria e aver raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissi mi rende veramente orgoglioso. Avevamo fallito i playoff big perdendo una partita rocambolesca. Il merito di questa promozione è tutto delle ragazze, ma anche degli sponsor, di tutti i tifosi e della stampa che ci ha seguito per tutta la stagione”.

Il patron della Seap, Sergio Vella, è soddisfatto: “Siamo contenti di essere stati vicini a questa bella realtà sportiva, il prossimo anno confermeremo la sponsorizzazione per puntare alla promozione”.

Grande emozione anche per la centrale della Seap Aragona Francesca Cusumano, una delle artefici della promozione: “Qui c’è il mio cuore, è la mia famiglia, come non potrei essere emozionata per questo obiettivo raggiunto? Sono e siamo davvero felicissimi”.

In lacrime anche la brasiliana Jacqueline Do Nascimento e Daniela Cianflone che in un abbraccio si lasciano andare alle lacrime, probabilmente di addio.

Merito di questa grande risultato anche di Francesca Scollo, la storica allenatrice piemontese trapiantata da anni ad Aragona: “Tanti sacrifici alla fine sono stati premiati da questa promozione in serie B, che tutti: giocatrici, società, tifosi e staff tecnico abbiamo desiderato ardentemente. Ora godiamoci queste vacanze, davvero meritate, per il prossimo campionato c’è ancora tempo”. La stagione della Seap Aragona è costellata di successi e pochissimi scivoloni come quello in campionato con il Terrasini, unica sconfitta della regular season, in semifinale Final Four di Coppa Italia contro il Sant’Agata e qualche settimana fa con il Giarre nei playoff big. Una curiosità: tutte e tre le sconfitte sono maturate al tie-break a testimonianza della grandissima stagione delle ragazze. Cinquantasei punti in classifica, 19 vittorie su 20 partite e primo posto, 1684 punti fatti, 59 set vinti: il bottino della Seap Aragona.

