ARAGONA. La Pallavolo Aragona, neo promossa in Serie B2, ha rinnovato l’ingaggio di alcune giocatrici. Si tratta di Jacqueline Do Nascimento, schiacciatrice italo-brasiliana, classe 1990; Francesca Cusumano, centrale, classe 1989, originaria di Favara; Pamela Salamone, centrale, classe 1990; Cristiana Messina, classe 1995, opposto, originaria di Agrigento; Rosaria Collura, classe 1988, schiacciatrice e Alice Mirasola, libero, classe 1992, cresciute nel settore giovanile della Pallavolo Aragona. La campagna di rafforzamento della Seap Aragona non si è ancora conclusa. Il presidente Nino Di Giacomo continua le trattative per completare la rosa da affidare al neo allenatore Francesco Eliseo.

Saranno ingaggiate un libero e una centrale. Ecco il tabellone aggiornato delle nuove giocatrici ingaggiate:

Palleggiatrici:

Martina Baruffi, contratto biennale vincolato alla promozione in B1

Sara Gabriele, contratto annuale

Centrali:

Ambra Composto, contratto biennale vincolato alla promozione in B1

Schiacciatrici:

Valentina Biccheri, contratto biennale vincolato alla promozione in B1

Ilenia Cammisa, contratto biennale vincolato alla promozione in B1

Carolina Falcucci, contratto annuale.

Ultima modifica: 18 luglio 2018