La nazionale italiana juniores di Volley femminile gioca una amichevole con la Russia a Canicattì

CANICATTI’. Il Comitato Regionale Fipav, in collaborazione con il comitato locale Akranis, ha organizzato due giorni di grande spettacolo pallavolistico. Un evento eccezionale dedicato a tutti e capace di appassionare anche chi non è un fedele tifoso di questo sport. Il 22 luglio a Canicattì e il 23 luglio a San Cataldo, infatti, si sfideranno due delle migliori squadre pre – juniores femminili presenti al mondo: la rappresentativa italiana e quella russa.

Le azzurre, attualmente, sono campionesse mondiali mentre le “colleghe” russe detengono il primato per l’Europa. Le amichevoli programmate, dunque, si prospettano già come eventi eccezionali da non perdere. Lo sport, soprattutto se giocato ad altissimi livelli, consente di insegnare l’importanza dello spirito di squadra e della determinazione a raggiungere un obiettivo. “Siamo pronti a far sentire alle giocatrici italiane e russe tutto il calore e l’accoglienza tipica del popolo siciliano” ha commentato il presidente Fipav Giorgio Castronovo”. “Tutto è pronto per accogliere le campionesse internazionali – ha concluso il presidente del comitato Fipav Akranis Massimo Scibetta -. Saranno due appuntamenti entusiasmanti da non perdere”.

E domani, venerdì 20 luglio, alle 11 nella sala giunta del Comune di Canicattì è indetta una conferenza stampa per presentare alla cittadinanza il test match Italvolley Italia Russia che si giocherà al Palazzetto dello Sport “Livatino-Saetta” domenica 22 luglio alle 20.30. L’incontro amichevole tra le squadre nazionali pre juniores di pallavolo femminile costituisce un evento sportivo di grande rilevanza considerando che la compagine italiana è campione del mondo in carica mentre la squadra russa siede sul trono di regina d’Europa dal 2015.

Ultima modifica: 19 luglio 2018