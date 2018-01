La morte di Renato Viola, il cordoglio dell’ordine degli architetti

Cordoglio per la grave perdita dell’architetto Renato Viola. Il presidente, i consiglieri e il personale di segreteria dell’Ordine:

“Non lo dimenticheremo mai”

“Ci sono persone che, nella vita, lasciano un segno. Ed è profondo il segno lasciato dallo stimatissimo collega architetto Renato Viola, uno dei fondatori e uno dei primi presidenti dell’Ordine degli Architetti, che ricorderemo non soltanto per la grande passione, professionalità e simpatia, ma soprattutto per tutto quello che ci ha insegnato. Perché i consiglieri e i presidenti, che si sono succeduti nel tempo alla guida di quest’Ordine, hanno imparato tanto dalle sue gesta”.

Così il presidente Alfonso Cimino, al quale si uniscono, profondamente addolorati, i consiglieri e il personale di segreteria dell’Ordine.

Ultima modifica: 11 gennaio 2018