La Moncada ritrova “Piazzino”. Ti presento il tuo avversario: Leonis Roma

Fortitudo ti presento il tuo avversario: Leonis Roma

di Michele Bellavia

Quaranta minuti tutti da vivere per la Fortitudo Moncada Agrigento. L’ultima trasferta di questa regular season vede i biancazzurri impegnati a Roma contro la Leonis, a caccia della matematica certezza di disputare la post-season.

Gli uomini di coach Franco Ciani hanno l’ultimo match point a disposizione dopo aver fallito quello di domenica scorsa contro la Viola Reggio Calabria, e si giocano tutto con la consapevolezza di essere artefici del proprio destino. Un’eventuale sconfitta aprirebbe un puzzle complicato, in cui ogni pezzo dovrà perfettamente incastrarsi per consentire ai biancazzurri di entrare nella griglia playoff.

Sulla sponda opposta, i capitolini si trovano in un limbo: da un lato, gli uomini di coach Andrea Turchetto, hanno perso le residue speranze playoff, con la sconfitta rimediata domenica scorsa a Rieti, dall’altro, la salvezza diretta arriverebbe anche in caso di sconfitta grazie ad una differenza canestri pari e un quoziente canestri superiore (+56) rispetto ai cugini della Virtus.

Che partita sarà? — Difficile fare previsioni: alla vigilia dell’ultima partita di campionato, possiamo sicuramente affermare che la Leonis Roma è stata “un gigante dai piedi d’argilla”, una squadra all’apparenza costruita bene, ma che sul campo non ha dato quanto sperato e, dunque, non si poteva pretendere molto.

Dando uno sguardo alle statistiche, i capitolini hanno comunque la terza miglior difesa del girone (74.7 la media punti subiti), controbilanciata dal secondo peggior attacco (74.5 punti); da inizio anno il bilancio è di 8 vittorie e 7 sconfitte.

In ogni caso, al di là dei numeri, conterà il fatto di entrare il più rapidamente possibile in partita come mentalità.

The Blaster — Deshawn Sims. Benché condizionato dall’andamento scostante della squadra, Sims, ala grande, classe ’88, è tra i migliori americani di questo campionato, un giocatore che sposta gli equilibri. Mette a referto 17.4 punti a partita (12° miglior realizzatore del girone) con 5 rimbalzi. È forte fisicamente, esperto e tecnicamente completo, in grado di giocare spalle a canestro e dotato di buone capacità di tiro sia dalla media (55%), che dalla lunga distanza (36%).

P-Square — Alessandro Piazza. Il bolognese, classe ’87, quattro stagioni in biancazzurro, è tra le migliori point guards di questa lega. Ha disputato un’ottima stagione con 8.5 punti a partita, conditi da 4 rimbalzi e 3.6 assist.

Probabile starting five: Piazza, Deloach, Pierich, Brkic, Sims.

Ultima modifica: 18 aprile 2018