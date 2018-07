La Moncada Agrigento ha ingaggiato Paolo Nicoloso: talentuoso under 20 è l’undicesimo elemento del roster

Agrigento chiude ufficialmente il mercato. La società di Salvatore Moncada anche quest’anno è riuscita a completare il roster con largo anticipo, ed ancora una volta conferma di essersi mossa con le idee chiare. All’innesto del quarto lungo, si aggiunge Paolo Nicoloso. Talentuoso classe 2000 cresciuto tra l’Asd Majanese e la Libertas San Daniele. Il neo arrivato in casa Fortitudo Moncada Agrigento, ha esordito in serie C, vestendo la maglia prioprio Libertas San Daniele. “Sono contento che Paolo abbia scelto la Fortitudo Agrigento – ha detto Ciani – si tratta di un ragazzo del 2000 che interessava anche ad altri club importanti. Paolo Nicoloso sarà parte integrante del gruppo della prima squadra ed anche della formazione Under 20 “. Il mercato della Moncada è stato caratterizzato soprattutto da conferme. Cristian Mayer e Franco Ciani hanno posto come assoluta priorità quella dei rinnovi. Sono riusciti a trattenere i pezzi forti, dando continuità al progetto di crescita di giocatori del calibro di Simone Pepe e Lorenzo Ambrosin. Hanno poi confermato i due lunghi Giacomo Zilli e Tommaso Guariglia, prima di rinnovare i contratti dei giocatori più rappresentativi come Jalen Cannon e capitan Marco Evangelisti. Il vero colpo di mercato è stato l’innesto di Amir Bell, playmaker americano che sa giocare per la squadra e le cui statistiche dicono di un giocatore con ottime capacità realizzative. Agrigento ha poi ingaggiato il miglior giovane della serie B, mettendo sotto contratto Eduardo Fontana. Più spazio in questa stagione, nel ruolo di viceplamaker dovrà ritagliarsi il “prodotto” locale, l’agrigentino Giuseppe Cuffaro. Il regista dovrà farsi trovare pronto quando alzandosi dalla panchina permetterà allo statunitense Bell di rifiatare. Franco Ciani, come al solito, ha voluto circondarsi di giocatori duttili in grado di poter ricoprire più ruoli e interpretare le varie soluzioni tattiche. Se la scorsa stagione la Moncada è riuscita a sorprendere, nella prossima bisognerà inventarsi qualcosa di nuovo e proprio in quest’ottica sono stati scelti i nuovi acquisti. Ovviamente “serve una squadra affamata”, per dirla come Cristian Mayer, proprio per questo, Agrigento punta ancora sulla voglia di mettersi in mostra e di crescere professionalmente dei suoi giocatori. Un vantaggio è sicuramente il fatto che gente come Ambrosin e Pepe, lo scorso anno esordienti assoluti in A2, quest’anno partiranno con un bagaglio di esperienza e di minutaggi significativo.

Sul fronte settore giovanile Salvatore Moncada si scrolla di dosso la gestione diretta, affidando la “cantera” all’ambiziosa Real Basket, società che può usufruire del PalaNicosia e che in questi anni ha dimostrato di saperci fare con i ragazzi locali.

Ultima modifica: 28 luglio 2018