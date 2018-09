“La mafia agrigentina: fisionomia di una criminalità ben organizzata”. Questo il titolo del secondo appuntamento, presso il Centro balneare della Polizia di Stato, sulla prima formazione provinciale dell’associazione Libera ad Agrigento “È tempo di agire”. Presenti, tra gli altri, il Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento Salvatore Vella e Roberto Cilona, Comandante Direzione Investigativa Antimafia di Agrigento.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati diversi spunti di riflessione sul nostro territorio, con l’obiettivo finale della legalità.

Secondo il Procuratore Vella, “non occorre solo parlare ma anche agire” e questo tipo di incontri danno il giusto contributo al miglioramento della società che deve fare delle scelte. “Dove girano soldi– ha dichiarato al nostro microfono- l’illegalità è pronta ad entrare. Acqua, rifiuti e sanità sono settori sensibili. L’intervento dei cittadini è l’elemento in più per permetterci di fare bene il nostro lavoro“. “Questo territorio- ha continuato Vella- non ci fa mancare nulla. Dal punto di vista criminale esprime tante potenzialità negative. La speranza sta sulle potenzialità positive che ci sono e l’associazione Libera è fra queste”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il dirigente della DIA Cilona. “Un contrasto significativo alle mafie– commenta- può essere dato nel momento in cui si riesce a superare quella sfiducia che il cittadino ha nelle istituzioni. Ciò è da superare se si vuole il cambiamento”. La comunità agrigentina, secondo Roberto Cilona, “ha un forte senso delle istituzioni sociali ma non altrettanto di quelle governative ed amministrative. D’altro canto queste ultime debbono impegnarsi sempre di più nel creare un tessuto civico e funzionale al benessere della comunità”. “Occorre- conclude- investire sul sentimento di identità comunitaria da anteporre alla mafia” .

Ultima modifica: 8 settembre 2018