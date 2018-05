La legge sull’aborto compie 40 anni: convegno presso lo Spazio Temenos

Oggi, 17 maggio alle ore 18.30 presso lo Spazio Temenos – Chiesa San Pietro di Agrigento, si terrà il convegno dal titolo: “Famiglia: cultura o natura? – 1978/2018 40 anni di leggi contro la vita e la famiglia” . L’iniziativa cade per i quarant’anni dall’entrata in vigore della legge 194.

Un incontro che – come spiega Sergio Coniglio del CAV Opera don Guanella di Agrigento – vedrà la presenza, come relatore, del presidente dei Giuristi per la Vita, Gianfranco Amato che tenterà di mettere in evidenza, l’aspetto strumentale della legge 194, fatta non per tutelare, ma, utilizzata invece a fine ideologico, dalla cultura dominante di questo pensiero unico ai fini abortivi”.

Ultima modifica: 17 maggio 2018