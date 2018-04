La guardia statunitense Pendarvis Williams della Fortitudo Moncada migliore giocatore del mese di aprile

La Fortitudo Agrigento, comunica che: Pendarvis Williams è il migliore giocatore del mese di aprile.

Il comunicato della Lega Pallacanestro

Lega Nazionale Pallacanestro comunica i Migliori del Mese, categoria giocatori, per il mese

di aprile 2018, nei due gironi Est ed Ovest del campionato di Serie A2 Old Wild West 2017- 18. Il premio, giunto alla quinta stagione, è messo in palio da Lega Nazionale Pallacanestro, in collaborazione con il presenting sponsor “Viticoltori Ponte”, ed è riferito alle gare giocate nei turni di campionato disputati ad aprile 2018 (dalla 28^ alla 30^ e ultima giornata, 3 partite). Le date prese in considerazione sono quelle ufficiali del turno di campionato. Viene nominato Miglior giocatore colui che nel mese in esame totalizza la

miglior media punti nell’indice di valutazione FIBA.

Nel girone Ovest successo per la guardia-ala statunitense della Moncada, classe ’91, ritornato quest’anno in Sicilia a tre anni di distanza dalla sua precedente esperienza, conclusa con la finale promozione. Nelle tre gare di aprile per lui medie di 19.0 punti, 8.3 rimbalzi e 5.0 assist, con il 64% dal campo. Williams ha preceduto Elston Turner (Cuore Napoli Basket) e Will Mosley (FCL Contract Legnano). Primo degli italiani Andrea Renzi (Lighthouse Trapani), sesto con una valutazione media di 26.3

La classifica di aprile in A2 Old Wild West girone Ovest

1) Pendarvis Williams (Moncada Agrigento) 31.0

2) Elston Turner (Cuore Napoli Basket) 29.0 (28.7 punti di media)

3) William Mosley (FCL Contract Legnano) 29.0 (14.3 punti di media)

4) James Frazier (Remer Treviglio) 27.7 (27.7 punti di media)

5) Jalen Cannon (Moncada Agrigento) 27.7 (19.3 punti di media)

I vincitori saranno premiati, in occasione di una delle prossime gare casalinghe di Serie A2

Old Wild West, con il trofeo messo in palio da Lega Nazionale Pallacanestro e una prestigiosa bottiglia magnum di Prosecco DOC, omaggio di “Viticoltori Ponte”, azienda vitivinicola di Ponte di Piave (TV) presenting sponsor dell’iniziativa.