La giunta Firetto approva l’adeguamento dei prezzi dei progetti di riqualificazione del Centro storico

AGRIGENTO. La giunta comunale, guidata dal sindaco Lillo Firetto, si è riunita oggi nel pomeriggio per approvare due importanti deliberazioni. Presenti alla riunione, oltre al sindaco Firetto, la vice sindaco Elisa Virone e gli assessori Beniamino Biondi, Gabriella Battaglia e Nello Hamel. Unici assenti Giovanni Amico e Gerlando Riolo.

L’esecutivo, con il coordinamento dei lavori da parte del segretario generale Michele Iacono, ha approvato, in linea amministrativa il progetto di “Riqualificazione delle vie e dei cortili e delle scale della zona di via Saponara, via Santa Maria dei Greci, Salita Sant’Antonio, via Serroy, va Gubernatis e via Santa Sofia. Si tratta del progetto definitivo aggiornato al prezzario regionale per i lavori pubblici, anno 2018.

Con la seconda deliberazione è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto di riqualificazione del tessuto viario del centro storico – primo stralcio. La riqualificazione, in questo caso, riguarderà le vie Duomo e relative traverse, vicoli e cortili compresi, tra la via De Castro e la via Sant’Alfonso. Anche in questo caso la giunta ha approvato l’aggiornamento dei prezzi del progetto definitivo.

Ultima modifica: 1 giugno 2018