La Fortitudo si allena al completo

La Fortitudo è ufficialmente al completo.

Atteso per venerdì sera ad Agrigento Amir Bell, il primo playmaker statunitense della storia della squadra, ha dovuto perfezionare le pratiche del visto e ieri ha potuto finalmente allenarsi con la squadra. Il coach Ciani non vedeva l’ora di metterlo alla prova col resto del gruppo dopo averne studiato i movimenti tattici. Ad Agrigento nella giornata di venerdì era arrivato anche Nicoloso e adesso la squadra è al completo.

D’ora in poi la regia sarà affidata quindi a Bell, rappresentato dall’agenzia di management Overtime International Sports che finora non ha mai deluso le aspettative avendo sempre offerto ottimi profili. Fondata e gestita da Dave Gasman, quest’agenzia di management gestisce un ottimo portafoglio di atleti (tra questi, in passato, Rakim Sanders vincitore di 2 scudetti in Italia con Dinamo Sassari e Olimpia Milano ed MVP del campionato). Nella scelta di Bell, Agrigento ha preso in considerazione oltre le caratteristiche fisiche ed atletiche, anche quelle caratteriali. Bell ha chiuso la stagione da senior con 10.9 punti a partita, 3.7 assist e 5.4 rimbalzi e sembra essere un atleta in grande crescita. È dotato di un buon tiro sia dalla media che dalla lunga distanza, ha un’ottima visione di gioco, apre spazi per i compagni e garantisce intensità su entrambi i lati del campo. Ci si allena adesso per un campionato difficile, per una serie A2 che quest’anno prevede più retrocessioni e più promozioni. La preparazione della Fortitudo è cominciata sotto questi auspici: «Ci aspetta un campionato molto più difficile rispetto al passato – ha detto il tecnico Franco Ciani – nel primo giorno del raduno. Fin dalle prime giornate non possiamo trascurare nessun dettaglio, conterà la differenza canestri e gli scontri diretti, con nove squadre per girone impegnate per la lotta alla promozione e quattro che dovranno misurarsi per evitare la retrocessione. Questo significa che tredici squadre su sedici avranno una post season, una promozione o una retrocessione diretta». Ovviamente Ciani fa riferimento al nuovo regolamento della serie A-2 ricordando che ci saranno tre promozioni (due dirette e la vincente dei play-off) e cinque retrocessioni (due dirette e le altre dai play-out). Oltre le tre amichevoli in programma con Capo D’Orlando e le due con Trapani, Agrigento disputerà un test anche con l’Aquila Palermo di serie B. La Moncada anche questa settimana si allenerà in sede. La squadra sarà impegnata in una preseason quasi tutta in terra siciliana.

Ultima modifica: 2 settembre 2018