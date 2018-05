La finale playoff di Eccellenza tra Licata e Dattilo si giocherà a Biancavilla

LICATA. La finale regionale dei playoff del campionato di Eccellenza, girone A tra Licata calcio e Dattilo si disputerà domenica 6 maggio alle 16,30 allo stadio “Orazio Raiti” di Biancavilla, nel catanese.

Lo rende noto la società gialloblu’ del presidente Danilo Scimonelli.

Come è noto la gara si giocherà a porte chiuse, quindi senza il pubblico di entrambe le tifoserie, così come disposto dalle autorità federali in virtù della squalifica dello stadio Dino Liotta di Licata, fino al 30 giugno prossimo.

Ultima modifica: 3 maggio 2018