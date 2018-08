“La Corrida-dilettanti allo sbaraglio” a Grotte

E’ tanto attesa da un pubblico caloroso ed affezionato, sabato 1 settembre alle ore 21.30 a Grotte in piazza Marconi si svolgerà la nuova edizione de “La Corrida-dilettanti allo sbaraglio”, organizzata e condotta da Aristotele Cuffaro. Come le edizioni passate , quest’ anno si preannuncia piena di spettacolo, comicità e divertimento, col giudizio insindacabile del pubblico munito di fischietti e campanacci. Per Info e partecipazione telefonare al numero 388/7908838.

