La Consultinves chiude la serie 3-0, Pozzecco : Ringrazio Agrigento, qui qualitÃ  umane

La Fortitudo chiude la serie 3-0

Espulso per doppio tecnico , Gianmarco Pozzecco nel post gara ha speso parole di elogio per i tiofisi agrigeniti:

“Volevo ringraziare i presenti al Palazzetto – dice Pozzecco – Sono stati molto carini con noi. Ma non mi stupisco. Ho vissuto in Sicilia e conosco bene le qualità umane di questa gente. Devo fare i complimenti a Ciani. Gli ho chiesto di poter entrare nello spogliatoio di Agrigento per complimentarmi con loro. Abbiamo vinto 3-0. Ma è un risultato bugiardo. Sia in gara 2 che oggi, Agrigento ha fatto ottime gare. Per quanto riguarda noi, sono contento. Non era facile giocare tre gare così ravvicinate ed avere una capacità di concentrazone costante. Ma sono incazzato. Se giochiamo come i primi minuti siamo una squadra, quando perdiamo concentrazione giochiamo peggio. Noi allenatori commettiamo spesso l’errore di non tener presente che ci sono anche gli avversari. In gara 3 c’è stato un calo, ma Agrigento è una squadra che non molla mai. Devo fare i complimenti al mio staff. Soprattutto a Comuzzo, che mi ha sostituito egregiamente. Quando parti 16-3, e giocando in quel modo, nella tua testa pensi che sia tutto facile. Ma quando prendi un vantaggio all’inizio non è mai definitivo. Il margine non era così ampio. Ma sembrava che non fosse iniziata per loro. Ho sempre un pensiero per Matteo Boniciolli. Sono sicuro che mi avrà mandato un messaggio. Questa è anche una sua vittoria. Giocare gara 4 mi avrebbe spaventato. Mancinelli non invecchia mai. Ho giocato con lui quando aveva vent’anni. E l’ho ritrovato come allora”.

Ultima modifica: 6 maggio 2018