ll #CollettivoDonnePerLItalia sosterrà l’evento “Ascolta il suono della terra, ascolta il canto degli alberi”

Il #CollettivoDonnePerLItalia sosterrà l’evento “Ascolta il suono della terra, ascolta il canto degli alberi” il 6 Luglio presso il Teatro Tor Bella Monaca di Roma. Il collettivo è costituito da quattro giovani donne ,in particolare, da Elisa Failla, Ginevra Giannattasio, Valentina Marano e Caterina Rijllo, da sempre impegnate nel sociale, in politica e allieve del Master di II Livello in Managemente e Politiche delle Pubbliche Amministrazioni, alla School of Government della Luiss. Insieme al collettivo, a sostenere l’evento, ci sarà Aurelio Mancuso Presidente dell’Associazione Equality Italia.

Lo spettacolo è ideato e diretto da Angelica Artemisia Pedatella​ e Vincenzo Pupello, quest’ultimo musicista e light designer, esalta con il suo gioco di luci la magia e la trasmissione emotiva di questo straordinario evento.

Saranno madrine dello spettacolo, e del progetto che lo sostiene, l’avvocato Andrea Catizone professionista e personaggio pubblico impegnata sui principali organi di stampa per il diritto di famiglie e minori, e Alessandra Laterza, straordinaria e coraggiosa operatrice culturale che è riuscita ad aprire un importante centro di cultura proprio nella periferia romana dove l’esigenza di bellezza è sempre più pressante.

Ultima modifica: 29 giugno 2018