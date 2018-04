L’ Akragas Futsal da gioia a gli agrigentini i play off sono matematicamente tuoi

Vittoria 5 a 3 per i biancazzurri dell’Akragas Futsal grazie soprattutto ad un secondo tempo tutto grinta e voglia di vincere: soffrono, lottano e alla fine riescono a trovare i 3 punti e la matematica certezza dei playoff contro i nerazzurri padroni di casa.

Partita importante e molto sentita soprattutto per gli ospiti, obbligati a dare un senso alla loro stagione: la prima frazione di gioco terminata uno a zero per i padroni di casa lo dimostra, la posta in palio è alta e gli uomini di mister Castiglione sembrano accusarlo psicologicamente.

La svolta arriva nella ripresa, dove i biancazzurri si trovano sotto di due reti, ma come spesso accade, è nelle difficoltà che la squadra della città dei Templi si ritrova e si trasforma in una macchina quasi perfetta, riuscendo a pareggiare prima e a vincere poi.

Una vittoria cercata e voluta per i ragazzi di mister Castiglione che meritatamente sconfiggono il Bagheria e colgono la certezza matematica dei playoff.

Grande prestazione di carattere per i “Giganti” che come tante volte quest’anno, escono alla distanza dimostrando tenuta fisica ma soprattutto “psicologica” commenta il presidente Paradisi.

Le reti: per i padroni di casa Piazza, Leto e Cannata per i biancazzurri Fuschi e Colore per loro una doppietta ed Incorvaia.

Grazie alla vittoria odierna l’Akragas riesce a cogliere i playoff; ancora da stabilire se sarà finale diretta di nuovo a Bagheria contro la squadra di Tripoli o sarà semifinale contro il CUS Palermo. Decisiva sarà la partita interna di sabato 14 Aprile allo Sport Village di Agrigento contro il Morreale

Ultima modifica: 8 aprile 2018