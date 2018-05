Per l’ Akragas Futsal al via i play-off nazionali

Ritorna il grande futsal ad Agrigento, con i padroni di casa dell’Akragas Futsal in campo per la semifinale di andata dei Play Off nazionali.

Ad attentere i ragazzi della Valle dei Templi, lo Sport Center C5 di Celano del presidente Santilli vincitore dei Play Off abruzzesi; l’imperdibile appuntamento è per domani Sabato 19 Maggio alle 16.30 allo Sport Village dei Fratelli Bellavia di Agrigento.

Settimana tranquilla quella vissuta dal GIGANTE che dopo aver sconfitto ai calci di rigore l’ostico Mascalucia di Conti, arriva alla sfida con il LUPI abruzzesi con la giusta dose di entusiasmo e con la consapevolezza che la lotta per la promozione comporta ancora diversi ostacoli da superare.

Una sfida inedita quella tra siciliani ed abbruzzesi: i quali arriveranno ad Agrigento per ben figurare cerdando di strappare un risultato prezioso in vista della gara di ritorno che si giocherà Sabato 26 Maggio nella loro tana.

Sono tanti i motivi di interessa per quella che si preannuncia come una bella e storica giornata di Futsal per il movimento agrigentino.

Arbitri dell’incontro saranno i Signori Cucuzzella ed Amato di Ragusa fischio di inizio programmato per le ore 16:30.

La società biancoazzurra con in testa il Team Manager Claudio Brucceri invita tutti gli sportivi agrigentini e non, ad essere presenti nel palazzetto agrigentino ed a dare il loro caloroso sostegno all’intero rooster, che scenderà in campo alla ricerca di far sì che il sogno serie B possa diventare presto realtà.

Ultima modifica: 19 maggio 2018