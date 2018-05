“L’ Agrigento che vorrei” studente dello Sciascia presentano il risultato del questionario

AGRIGENTO. Domani, giovedì 31 maggio, alle 9,30, nella sede di Confcommercio Agrigento in via Imera 223/C, sarà presentato il lavoro realizzato dagli alunni del terzo anno dell’Istituto Tecnico Leonardo Sciascia dal titolo “L’Agrigento che vorrei”, redatto in collaborazione con Confcommercio e nell’ambito del progetto di “Alternanza Scuola Lavoro”.

“I ragazzi – spiega Francesco Picarella – hanno sottoposto dei questionari ad esercenti e turisti, ponendo alcune domande su come vedono la nostra città e cosa si aspettano dal futuro. Il risultato è una guida conoscitiva che mettiamo a disposizione dell’Amministrazione comunale affinché possa fare tesoro delle indicazioni che ne sono venute fuori”.

Ultima modifica: 30 maggio 2018