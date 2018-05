Juniores Nazionale: Il Canicattì batte il San Giorgio e vola in semifinale

SAN GIORGIO A CREMANO. I ragazzini terribili del Canicattì calcio, allenati da mister Luigi Giordano, vincono di misura contro il San Giorgio (uno a zero) ed approdano alla semifinale del campionato nazionale Juniores. A decidere il match di ritorno è stata una rete siglata da Caronia al 44’. E considerando anche il risultato che si era registrato sabato scorso al Carlotta Bordonaro, (2 a uno per il Canicattì), a passare sono i biancorossi.

I padroni di casa recriminano per una rete annullata al 46’ a Scognamillo che poi viene espulso per proteste reiterate nei confronti del direttore di gara. Nel secondo tempo la reazione dei padroni di casa si fa veemente, è un continuo rullare contro la porta difesa da Di Paola. Alcune occasioni sprecate ed altre neutralizzate dal bravissimo numero uno canicattinese. Mentre degne di nota sono state alcune incursioni in area napoletana da parte di Bellomonte e Greco.

Soddisfatto il mister Luigi Giordano: “Una grande emozione, un traguardo in cui abbiamo sempre creduto e che adesso ci vede ad un passo dalla storica finale. Siamo tra le 4 migliori squadre juniores d’Italia e già questo per noi è un prestigioso traguardo raggiunto. Siamo stati accolti molto bene in Campania”. Durante la seduta di allenamento di rifinitura, la squadra ha ricevuto la visita di Enzo Tammaro (compagno di squadra del mister Luigi Giordano ai tempi del Giarre di Ventura) che ha presentato l’ex giocatore del Napoli e della Lazio Ciro Muro, compagno di squadra di Diego Armando Maradona nel Napoli che ha vinto lo scudetto nella stagione sportiva 1987/88. Ciro Muro, profondo conoscitore di calcio e talent scout di giovani calciatori (fra i quali un certo Insigne), ha assistito alla partita ed ha applaudito i ragazzi del Canicattì.

IL TABELLINO

San Giorgio 0

Canicattì 1

Marcatore: pt 44’ Caronia.

San Giorgio 1926: Fico, Peluzzi, Pezzella (1’ st C. Esposito), Izzo (8’ st Dello Iacovo), Cavaliere, Scognamiglio (18 st’ De Francesco), Cortese, De Martino (16’st Billi), Scognamillo, S. Esposito, Ciotola (32’ st Argenziano). A disposizione: De Liguori, Ndoci . Allenatori: Ignudi – Chiariello.

Canicattì calcio: Di Paola, Baldarelli, Montana Lampo, Inglima (22’ pt Fonte), Vaccarello, Caronia, Onolfo (34’ st Condello), Greco, Morreale, Bellomonte, Sardone. A disposizione: Todaro, Giardina, Calà, Caico, Conoglio. Allenatore: Luigi Giordano.

Arbitro: Valerio Pezzopane de l’Aquila.

Assistenti: De Santis di Avezzano e Miccoli di Lanciano.

Quarto Uomo: Romanelli di Lanciano.

Recupero: 3’ pt; 5’ st.

Note: espulso S. Scognamillo.

Ultima modifica: 31 maggio 2018