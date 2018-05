Joppolo Giancaxio: avviata la stabilizzazione di 12 precari

L’amministrazione comunale di Joppolo Giancaxio in data 22 Maggio 2018 con a testa il sindaco Giuseppe Angelo Portella e gli assessori Walter Sacco, Domenico Migliara, Vincenzo Carrubba e Nicoletta Musso, hanno approvato le delibere sull’attuazione delle misure previste per la stabilizzazione di 12 dipendenti in servizio come precari al palazzo di Città.

La Giunta presieduta dal primo cittadino del comune di Joppolo, ha infatti approvato il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020.

Adesso si procederà all’assunzione di 5 unità lavorative di categoria C, di 6 unità di categoria A e di 1 di categoria B. .

Le 12 persone saranno suddivise nei settori amministrativo-vigilanza, nel settore finanziario–personale e nel settore tecnico.

Tutti avranno un contratto a tempo indeterminato part-time a 24 ore settimanali.

Il comune sin da tempo, aveva dichiarato l’assenza di personale in soprannumero o in eccedenza nei rispettivi settori, dando così il via libera alla stabilizzazione che avrà inizio dal 1 gennaio 2019.

Ultima modifica: 31 maggio 2018