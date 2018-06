Mancano solo i dettagli e poi il forte americano rinnoverà il contratto in bianco-azzurro . Il direttore sportivo Cristian Mayer ha lavorato per confermare anche lui. Dopo il rinnovo di Simone Pepe, Lorenzo Ambrosin, Giacomo Zilli e Isacco Lovisotto arriva quindi il colpo ad effetto della società. Una conferma non affatto scontata, considerato che a “Duracell” le offerte da altre piazze non sono di certo mancate.

Domenico Vecchio

Ultima modifica: 27 giugno 2018