Ivan Paci chiede le dimissioni del sindaco Di Ventura

CANICATTI’. Dopo l’ennesima emergenza rifiuti a Canicattì si fa pesante il clima politico in città. Oggi Ivan Paci, sconfitto da Di Ventura al ballottaggio nel 2016 chiede le dimissioni del capo dell’amministrazione comunale.

Ecco il testo del comunicato stampa di Ivan Paci.

Premetto che non sono candidato a nulla e non aspiro ad esserlo. Ritengo doveroso in nome e per conto di quella grossa fetta che mi ha portato al ballottaggio e che poi mi ha anche votato, ma sopratutto in nome e per conto di coloro che hanno votato te ai quali sarebbe curioso chiedere se lo rifarebbero, fare appello alla dignità politica che ogni uomo ritengo debba possedere per chiederti le dimissioni. Che tu sia inadeguato a ricoprire questo ruolo non lo dico io, lo dicono i fatti, i fatti oggettivi, ciò che è sotto gli occhi di tutti, anche di quelli che ti hanno votato. Inadeguato ecco cosa sei, non adatto a questo ruolo, magari bravo in altre cose , ma totalmente inadatto a questo. Puoi uscire ora gli spot dove facevi intravedere la canicattì 2.’0? Sono su youtube, li potresti condividere sulla tua pagina social? Che ne pensi? pensi ancora di essere l’uomo giusto? Diresti ancora ai tuoi concittadini che l’uomo giusto sei tu? ma giusto a fare che? Mi potresti dire quali sono queste cose giuste che hai fatto? O mi presenti anche in questo caso la foto della rotatoria ?Cosa c’è da aggiungere oltre al fatto che assistiamo a una serie di flop uno appresso all’altro! Incapace anche di organizzare la festa della salsiccia. Ricordi quando in campagna elettorale mi criticavi ,a me da libero cittadino,di essere sempre nei vari bar del paese… (ad ascoltare sempre i cittadini e cercare di capire i loro problemi , i loro bisogni , le lagnanze ma sempre guardandoli negli occhi sic) bhe io in quel caso non avevo montagne di rifiuti che mi aspettavano fuori a differenza tua .Un ultimo mio personale consiglio e credo che sia in questo caso il consiglio più giusto: libera la città, DIMETTITI!

IVAN PACI

Ultima modifica: 4 aprile 2018