Installata ad Agrigento una tra le prime colonnine per auto elettriche in Sicilia

Agrigento in prima linea per lo sviluppo della mobilità sostenibile: è stata infatti installata un’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici al rifornimento Eni del Villaggio Mosè a opera della Nobile Oil Group S.P.A. Si tratta della prima colonnina in assoluto installata in città.

L’iniziativa è frutto della positiva collaborazione fra ente e azienda, che ha portato alla sottoscrizione di un protocollo di intesa per l’installazione in aree strategiche del territorio comunale di stazioni di ricarica dotate di appositi stalli per la sosta delle automobili.

Ultima modifica: 30 agosto 2018