Insouperabile final review school of architecture for children 2017/2018

La SOU, la scuola di architettura per bambini di FARM CULTURAL PARK, si prepara a celebrare la conclusione del suo secondo anno accademico.

Il direttore della scuola Francesco Lipari, insieme ai fondatori Andrea Bartoli e Florinda Saieva e tutto il team di SOU vi invitano giovedì 28 giugno dalle 17 nel bellissimo giardino Riad di Farm Cultural Park ad assistere alla presentazione conclusiva di questo incredibile anno di lavoro e successi.

I piccoli architetti della Sou racconteranno l’intero terzo trimestre, “Hacking City”, e ripercorreranno i principali momenti del programma annuale “Building Better Citizens”.

“L’architettura come qualità della vita” è stata una delle motivazioni per quale la scuola ha ricevuto l’importante premio nazionale CultArchi 2018 e per questo Insouperabile – Final Review 2017/2018 sarà un giorno speciale da dedicare ai piccoli architetti premiando il loro impegno quotidiano nell’essere propulsori di piccole e incisive azioni sociali per la loro città.

Dalle 19,30 invece spazio alla sesta edizione della Pecha Kucha Night Agrigento, il famoso format di presentazioni da 6 minuti e 40 secondi che vedrà avvicendarsi sul palco i docenti della Sou: Marco Terranova ( Catania), Samuele di Maggaio (Agrigento)Morana + Rao Architetti (Siracusa), Cooperativa Guglielmino ( Catania), Silvia Libera Forese (Verona), lorenzo Conti (Agrigento), Sara Vattano (Agrigento).

Il tutto condito da un fantastico concerto dal vivo con Da Black Jezus .

Da Black Jezus nasce a Troina (Enna) nel dicembre 2012, da Luca Impellizzeri (testi, voce e chitarre) e Ivano Amata (chitarre, synth, xilofono e drum machine), con l’esigenza di miscelare cantautorato folk-blues a sonorità black e trip hop.

Giovedì 28 giugno dalle ore 17:00

Spazio 6 + Giardino Riad di FARM CULTURAL PARK

Cortile Bentivegna – Favara

PROGRAMMA

Ore 17:00 > Un anno di Sou A.A 2017 / 2018, la scuola di architettura per bambini.

Ore 19:30 > Pecha Kucha Night Agrigento #6 * – Introduce talks Daniela Frenna

Ore 21:30 > Concerto Live da Black Jezus *

*Ingresso unico con donazione di Euro 5.

Per ulteriori informazioni contattaci al info@sou-school.com Telefono 0922/34534

