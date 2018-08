Insieme, 25 anni dopo il diploma

Racalmuto – 25 Agosto 2018. La VD del Liceo Scientifico Leonardo classe 1992/93, si riunisce a Racalmuto per festeggiare il 25° Anniversario del diploma. Una bella serata in cui non sono mancati i ricordi e i racconti divertenti di un gruppo affiatato che ha vissuto insieme per 5 anni e che non ha mai smesso di coltivare i rapporti di amicizia. Alla fine della serata è stato proiettato un video emozionante con una raccolta di foto dei 5 anni di scuola passati insieme e in chiusura la torta con la candelina e il brindisi finale di Barbara Collura, L’organizzatrice della serata, con la promessa di rifesteggiare il 40° Anniversario del diploma.

Foto da sinistra verso destra: Ivana Mantione, Stefania Taverna, Ilenia Romano, Michela Rizzopinna, Maria Gennaro, Giovanni Gangarossa, Barbara Giammanco, Vania Magagnini, Giusi Casodino, Danilo Verruso, Barbara Collura, Salvatore Farruggia e Giorgio Gallo.

