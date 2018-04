Insediata la consulta dei geologi della provincia di Agrigento: Lo Cicero eletto coordinatore

AGRIGENTO. Si è insediata lo scorso 24 aprile la nuova Consulta dei Geologi della Provincia di Agrigento, composta da Roberto Lo Cicero (Sciacca) eletto coordinatore; Salvatore Lo Verme (Ravanusa); Salvatore Sciara (Bivona); Giuseppe Scorsone (Ribera) e Giuseppe Vella Gerlando (Agrigento).

Lo hanno reso noto Salvatore Rotolo, Consigliere dell’Ordine Regionale Geologi di Sicilia ed il Presidente Giuseppe Collura del Consiglio Regionale che ringraziano, per il lavoro svolto durante l’attività della precedente consulta provinciale, i geologi: Emerico Sciascia (ex coordinatore); Giuseppe Lombardo, Andrea Cannizzaro, Gaetano Rizzuto e Tiziana Sabella.

Attraverso l’attività di supporto e di raccordo tra il Consiglio regionale e gli iscritti, il ruolo importante di monitoraggio capillare sul territorio provinciale riguardante la professione di Geologo, la promozione di incontri culturali, riunioni, convegni, corsi formativi e di approfondimento; la Consulta della provincia di Agrigento saprà valorizzare e promuovere la partecipazione, su scala provinciale, dei propri iscritti in attività utili a rafforzare il ruolo del Geologo nei rapporti con il territorio e con le realtà istituzionali e sociali. L’Ordine regionale dei Geologi di Sicilia riconosce nel proprio iscritto, per la presenza e per il radicamento nella propria provincia, una risorsa insostituibile, un interlocutore privilegiato capace di interpretare i bisogni della categoria ed interagire efficacemente, a fianco dei Consiglieri dell’Ordine, con amministrazioni locali, associazioni, istituzioni, organizzazioni ed enti territoriali.

Ultima modifica: 26 aprile 2018