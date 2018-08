Innaffiava le piante per strada ma era ai domiciliari: arrestato pensionato

AGRIGENTO. Durante una intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale Carabinieri Agrigento, una gazzella del Nucleo Radiomobile si è recata presso l’abitazione di un 73 enne, ubicata nel quartiere “Fontanelle” di Agrigento, dove attualmente l’uomo è ristretto agli arresti domiciliari, al fine di verificare la sua regolare presenza in casa.

Giunti nei pressi della dimora in questione, i Carabinieri sono rimasti incuriositi da un uomo che poco distante stava innaffiando alcune piante di un’aiuola lungo la strada. In quel momento, i militari si sono accorti che si trattava proprio della persona che doveva essere oggetto del controllo. Quando i militari si sono avvicinati per ammanettarlo, l’individuo ha cercato di minimizzare la situazione, nonostante fosse ben consapevole degli obblighi che doveva rispettare.

E’ dunque costata cara la pausa al di fuori delle mura domestiche, per l’hobby del “pollice verde”, al pensionato agrigentino Carmelo Capraro, 73 enne. L’uomo è accusato di “Evasione”. L’Autorità Giudiziaria ha già convalidato l’arresto eseguito nella flagranza dai Carabinieri, disponendo nuovamente gli arresti domiciliari.

Ultima modifica: 28 agosto 2018