Iniziativa Culturale Patrocinio del Club per l’Unesco alla festa delle arti di Naro

Sabato 11 e domenica 12 agosto l’Associazione Indàra presieduta dall’arch. Salvatore Todaro ha organizzato, per il quinto anno consecutivo, la “Festa delle arti 2018”, l’appuntamento con la cultura, l’arte e l’enogastronomia che caratterizza le estati naresi. Nell’edizione di quest’anno sono in programma passeggiate guidate alla scoperta dei monumenti, street food, opera dei pupi, rappresentazioni teatrali, un weekend pieno di cibo e attrazioni per scoprire Naro, il suo patrimonio, la sua storia e le sue tradizioni.

Anche in questa estate il Club per l’Unesco di Agrigento, presieduto dall’arch. Paolo Licata, ha dato il suo piccolo contributo culturale e parteciperà all’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune di Naro e degli Ordini degli architetti e degli ingegneri della provincia di Agrigento. Questi ultimi riconosceranno i crediti formativi per l’aggiornamento professionale, agli iscritti dei relativi ordini, che parteciperanno alla visita guidata di giorni 11 agosto.

Il programma del fine settimana prevede:

Sabato 11: “In giro per Naro”, ore 17:30, con partenza dalla chiesa di San Nicolò di Bari, si svilupperà un percorso guidato e raccontato fra i monumenti della città: palazzo conte Gaetani, largo torretta, castello chiaramontano in tutte le sue parti, quarto nobile, balcone della maschere, museo civico, chiesa madre.

Al termine della passeggiata, alle 20.30, nella piazzetta Comizi, davanti la chiesa Madre, si aprirà la “Festa del cibo di strada” dove oltre a poter gustare le specialità della cucina narese e siciliana, sarà possibile assistere all’esibizione dell’opera dei Pupi”La Fulgentissima” del maestro Fonso con lo spettacolo “I non si parte”.

Domenica 12 agosto: “Tra cunti e stiddri”, ore 20.30 da piazza Roma, presso il Santuario di San Calogero, partirà la visita guidata notturna con un inedito percorso che attraverso la visita al calvario, la cruci di petra, la chiesa del SS. Salvatore, si svilupperà all’interno del centro storico di Naro e terminerà nel cortile dell’ex pretura, dove sarà possibile gustare la granita narese.

Durante il percorso guidato si assisterà allo spettacolo teatrale, a cura della “Compagnia del tempo relativo”, che metterà in scena alcuni episodi del “Don Chisciotte”.

I percorsi delle passeggiate potranno essere seguiti tramite “Monumenta”, la nuova app voluta da Indara per lo sviluppo turistico di Naro.

Quest’anno, grazie alla collaborazione dell’associazione Igers di Agrigento sarà lanciato il primo contest Instagram con l’hashtag #InGiroperNaro e tra i partecipanti al concorso fotografico sarà premiata la foto più bella che sarà pubblicata su instagram, in ciascuna delle due serate, e postata contemporaneamente con i due hashtag #INGIROPERNAROe#IGERSAGRIGENTO.

Ultima modifica: 10 agosto 2018