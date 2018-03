Indagini dei carabinieri sull’incendio di una Fiat Laguna a Licata

LICATA. Fiamme nella notte a Licata. Una Fiat Laguna, parcheggiata in via Canova, traversa di via Palma, di proprietà di un bracciante agricolo di Licata, di 39 anni, è stata distrutta da un incendio sulle cui cause stanno indagando i carabinieri della locale Compagnia. Il rogo si è sviluppato in piena notte e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina. Anche se non sono state trovate elementi per avvalorare la tesi, la natura dolosa del rogo non viene, al momento esclusa.

