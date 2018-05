Incontro a Palazzo Stella su Maria donna di preghiera e di servizio

CANICATTI’. Sabato 19 maggio alle 18, a Canicattì presso Palazzo Stella si terrà un incontro di fede sul tema: “Maria donna di preghiera e di servizio”. Relazionerà Don Baldo Reina, Rettore del Seminario di Agrigento.

L’evento, ultimo dell’anno sociale, promosso dall’associazione “Insieme per gli altri ” di Canicattì presieduto da Ofelia Corsello rientra nello spirito del gruppo che è quello del servizio ma a tutti quanti ed è utile a mostrare come la devozione mariana si debba tradurre in un servizio concreto e generoso.

L’incontro è patrocinato dal Comune.

