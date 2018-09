Incontro coi vertici Anas sulle sorti del Viadotto Akragas

Un importante incontro si terrà giovedì prossimo presso i locali della presidenza comunale coi vertici dell’Anas per discutere sulle sorti del Viadotto Akragas, sui tempi e sulle soluzioni possibili.

Ad invitare l’Anas i consiglieri della seconda commissione consiliare lavori pubblici e urbanistica Willy Giacalone, Vincenzo Licata, Gerlando Gibilaro e Rita Monella.

In merito il presidente Giacalone dichiara così: “Cerchiamo chiarezza sul viadotto Akragas, ponte “Morandi” per gli agrigentini, e la cerchiamo principalmente da chi ha competenza nella sua manutenzione e per il suo ripristino. Il ruolo del consiglio comunale deve essere da collante tra la città e gli enti che si occupano dell’amministrazione del territorio per questo la commissione che presiedo ha voluto invitare ufficialmente i vertici dell’Anas per sapere quali soluzioni sono allo studio ed i tempi di ripristino di una strada che è divenuta vitale per la città, convocando una commissione ad hoc per il giorno 6 settembre alle ore 10.30 presso i locali della presidenza del consiglio comunale di Agrigento”.

“Troppi silenzi da parte dell’amministrazione e troppe voci discordanti sul futuro del viadotto “Morandi “- continua Giacalone- per cui riteniamo fare servizio utile alla città facendo conoscere ai cittadini quali siano le reali intenzioni dell’Anas che ad oggi non sembrano andare in unica direzione, e cioè se hanno realmente intenzione di ripristinarlo o meno”.

La seconda commissione presieduta dal consigliere Giacalone e tutti i suoi componenti Gerlando Gibilaro, Enzo Licata e Rita Monella auspicano, nel rispetto della città, la presenza dei dirigenti dell’Anas e che “questi si presentino con idee chiare e progetti cantierabili”.

Ultima modifica: 3 settembre 2018