Incontro ad Agrigento sul programma “Interpolizie Tetra”

AGRIGENTO. Presso l’Aula Giglia del Palazzo della Provincia di Agrigento, messa gentilmente a disposizione dal Commissario Straordinario presso il Libero Consorzio Comunale, ha avuto luogo un Workshop dedicato al nuovo sistema di comunicazione TETRA.

Al seminario, tenuto da Funzionari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per i Servizi Logistici e la Gestione Patrimoniale ed apertosi con i saluti del Questore Maurizio Auriemma, hanno partecipato Funzionari e personale della Polizia, Ufficiali e militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché Funzionari e personale della Polizia Penitenziaria.



Il progetto prevede la realizzazione di un servizio di Telecomunicazioni Radiomobili Digitali da parte Leonardo S.p.A., ad esclusiva fruizione delle forze di Polizia per le loro attività volte a garantire la sicurezza ed il soccorso pubblico.

La rete progettata dalla Società Leonardo per la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Penitenziaria, garantisce ai corpi di Polizia di operare in modo indipendente, e ciascuna forza di Polizia avrà piena autonomia nelle comunicazioni di propria pertinenza e nella gestione del personale e dei servizi di specifica competenza.

Inoltre, la rete garantisce un alto livello di sicurezza nelle comunicazioni ed un’alta capacità di resistere ad eventi, imprevisti e atti fraudolenti.



L’invulnerabilità della rete è garantita da un efficace sistema di autenticazione ed un livello di crittografia.

Le forze dell’Ordine avranno, quindi, a disposizione una rete che presenta alto livello di resilienza, affidabilità e capacità di riadattarsi o sopperire ad eventuali interruzioni che dovessero presentarsi.

In Sicilia sono state già dotate, della rete TETRA, le province di Catania, Enna e Palermo ed entro il secondo semestre del 2019 saranno attivate in tutte le rimanenti province della regione.

