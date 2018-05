Incontri con l’autore. Cinque appuntamenti con i libri 

AGRIGENTO. “Equilibri” è il titolo della rassegna di incontri con l’Autore in programma a partire dal 22 maggio, organizzata dall’Amministrazione comunale di Agrigento in collaborazione con il Sindacato italiano librai e “Il mercante di libri”.

Cinque incontri che si terranno in vari luoghi della città e che vedranno la presenza di altrettanti autori, (Michele Torpedine, Carolina Orlandi, Rino Messina, Stefano Benni e Pietrangelo Buttafuoco) presentare le loro ultime opere editoriali.

Le presentazioni avranno luogo alcune nella chiesa di San Lorenzo, in piazza Purgatorio, altre presso l’ex Collegio dei Padri Filippini in via Atenea e una, presso la biblioteca comunale “Franco La Rocca”.

L’ultimo incontro è previsto il 15 giugno con Pietrangelo Buttafuoco e il suo “Strabuttanissima Sicilia”. Per questa occasione interverrà, oltre al sindaco Lillo Firetto, anche Lello Analfino.

Ultima modifica: 8 maggio 2018