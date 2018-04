Incognita Libia, Mauro Indelicato : Proiettare Agrigento nel Mediterraneo

Il Giornalista Mauro Indelicato, nel corso di una video intervista ha presentato l’evento : “Incognita Libia”. E’ il tema che sarà discusso venerdì prossimo 13 aprile alle 17 alla Biblioteca comunale “Franco La Rocca” di Agrigento, durante un convegno organizzato dall’associazione culturale “Eduarea”.

Incognita Libia – cronache di un Paese sospeso è il titolo di un libro di Michela Mercuri, edito da FrancoAngeli con la prefazione di Sergio Romano. Il libro è stato anche presentato alla Camera dei deputati (NELLA FOTO UN MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE)

Durante la serata interverranno: Beniamino Biondi, assessore alla Cultura del Comune di Agrigento; la scrittrice ed autrice del libro, Michela Mercuri, che è anche una docente SIOI; il giornalista Matteo Carnieletto de “ilgiornale.it”; ed il giornalista Lorenzo Vita (occhi della guerra). Modera i lavori il giornalista di infoagrigento, Mauro Indelicato (occhi della guerra).

IL COMUNICATO STAMPA

Si svolgerà nella giornata di venerdì 13 aprile 2018, a partire dalle ore 17:00, l’evento promosso dall’associazione culturale Eduarea e dalla testata online InfoAgrigento.it, dal titolo “Incognita Libia”.

Si tratta, in particolare, di un convegno incentrato sulle attuali condizioni in cui versa il paese africano dirimpettaio alle coste agrigentine e da cui partono gran parte dei flussi migratori che, specialmente durante la stagione estiva, approdano presso il nostro territorio.

Il convegno vedrà la partecipazione di Michela Mercuri, docente presso la Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) ed autrice del libro “Incognita Libia”, del giornalista de IlGiornale.it Matteo Carnieletto e del redattore de “Gli Occhi della Guerra” Lorenzo Vita.

“Il convegno ha come obiettivo, in primis, quello di mostrare alla città di Agrigento l’importanza di parlare nel nostro territorio di eventi che sembrano lontani da noi – afferma Mauro Indelicato, direttore di InfoAgrigento.it e moderatore del convegno – Ma che in realtà incidono profondamente sulla quotidianità”.

“Sarà anche un’occasione – continua Mauro Indelicato – Per poter svolgere un confronto sulle ultime vicende relative alla Libia, paese che dal 2011 è in guerra e che sembra non trovare la via della pace”.

L’evento si svolgerà presso la biblioteca comunale “Franco La Rocca” e vede il patrocinio del comune di Agrigento, con i saluti iniziali affidati all’assessore Beniamino Biondi: “La nostra città ha già ospitato il forum italo – libico nello scorso mese di luglio – conclude la nota di Mauro Indelicato – Dunque sarà un’altra occasione per dimostrare la propensione mediterranea di Agrigento e dell’intero nostro territorio”.

Ultima modifica: 11 aprile 2018