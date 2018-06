La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta in merito all’incidente stradale verificatosi lungo la S.S. 640, nei pressi del bivio per Racalmuto dove sono rimasti feriti due favaresi che viaggiavano a bordo di una moto. In uno dei due si trova ancora in prognosi riservato, mentre non sono gravi le condizioni dell’altro. Sulla vicenda si indaga per ricostruire le dinamiche del sinistro.

Ultima modifica: 24 giugno 2018