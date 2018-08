Incidente stradale nella notte: sedicenne in coma

AGRIGENTO. Al confine tra Agrigento e Favara, in contrada Crocca, uno scooter 125 sarebbe stato investito da un’automobile. Il conducente dell’auto non ha prestato soccorso ed è ricercato dalle forze dell’ordine. I due giovani a bordo del due ruote hanno subito ferite.

In particolare una ragazza di 16 anni di Agrigento è stata trasferita all’ospedale “Sant’Elia” a Caltanissetta, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico a rimedio di traumi cranico e facciale. La 16enne versa in stato di coma. Il ragazzo di 17 anni alla guida dello scooter ha subito traumi lievi ed è ricoverato all’ospedale di Agrigento. I Carabinieri della Tenenza di Favara hanno accertato, da pezzi di carrozzeria rinvenuti in strada, che l’automobile pirata è una Fiat Punto.

Ultima modifica: 9 agosto 2018