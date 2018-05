Incidente stradale: una donna in ospedale

Un incidente stradale si è verificato, venerdì scorso, nei pressi del distributore di benzina, in via Petrarca, poco prima del Museo Archeologico. Coinvolti un’automobile e uno scooter. Il bilancio è duna donna ferita, la conducente del mezzo a due ruote, che è stata trasportata in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Per la centaura traumi in varie parti del corpo e lievi ferite, insomma niente di preoccupante. Sul luogo del sinistro sono giunti gli uomini della Polizia Municipale per i rilievi di rito utili all’accertamento di eventuali responsabilità.

