Incidente stradale a Bologna: muore Antonella Lodato di Santo Stefano

SANTO STEFANO. E’ morta in un ospedale, dopo cinque giorni di agonia, Antonella Lodato, la giovane originaria di Santo Stefano Quisquina, ferita gravemente in un incidente stradale, verificatosi mentre si stava recando al lavoro, nei pressi di Bologna.

La famiglia Lodato aveva lasciato anni fa il paese di origine per trasferirsi in Emilia Romagna. Un messaggio del sindaco Francesco Cacciatore è stato indirizzato alla famiglia, nel quale il primo cittadino a nome suo e del consiglio comunale esprime la sua vicinanza ai congiunti della giovane. Questo il post pubblicato dal primo cittadino sulla sua pagina Facebook istituzionale: “Apprendiamo con sgomento l’ennesima tragedia che colpisce la comunità stefanese. Profondamente addolorati siamo vicini nel dolore alle famiglie Lodato – Cardinale per la prematura scomparsa della carissima Antonella”.

Ultima modifica: 5 luglio 2018