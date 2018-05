Incidente stradale e ammaraggio di un aereo: Lampedusa si mobilita, ma Ã¨ solo una esercitazione di Protezione civile

LAMPEDUSA. Grande mobilitazione a Lampedusa per l’esercitazione nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia costiera e della Protezione civile con circa 500 persone sono state schierate sul campo.

Simulata una situazione di emergenza con un incidente stradale fra due autovetture, con persone ferite e un mezzo ribaltato, a cala Pisana e in contemporanea l’ammaraggio di un aereo a due miglia dalla costa di Lampedusa.

L’esercitazione ha avuto lo scopo di farsi trovare pronti a qualunque evenienza e per riuscire a gestire – anche in contemporanea – casi complicati e drammatici che richiedono grande sangue freddo, professionalità ed esperienza per salvare le vite delle persone.

Ultima modifica: 25 maggio 2018