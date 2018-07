Incidente con la moto: morto il capitano dell’Empedoclina

Incidente mortale in via Luca Crescente, centauro si schianta con la sua moto.

AGRIGENTO. Un motociclista di 38 anni originario di Porto Empedocle ma residente a Realmonte, ha perso la vita oggi alle 4.30 in un incidente stradale autonomo che si è verificato in via Luca Crescente, l’arteria che collega Porta Aurea con San Leone, ad Agrigento.

Si tratta di Marco Ferrera, il capitano dell’Empedoclina.

L’uomo era a bordo della sua motocicletta quando, per cause che i poliziotti della stradale di Agrigento, coordinati dal comandante Andrea Morreale, dovranno accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato sul selciato perdendo la vita sul colpo.

A Porto Empedocle era molto conosciuto. Per la sua attività di calciatore. Era stato infatti, nei suoi trascorsi calcistici, il capitano dell’Empedoclina squadra che attualmente milita in prima categoria.

Ferrera, pare stesse facendo rientro a casa, dopo una serata trascorsa in compagnia di amici per festeggiare il suo compleanno in un noto locale della movida agrigentina.

Sul posto, oltre ai poliziotti della sezione volanti, anche una ambulanza del 118 che è stata utilizzata per il trasporto del 38enne in ospedale. La prima domenica della festa di San Calogero, dunque è stata funestata da un evento tragico.

TRAGICA COINCIDENZA

Anche due anni fa, era il 3 luglio del 2016, nella prima domenica della festa di San Calogero, ad Agrigento aveva perso la vita, nella stessa strada il giovane raffadalese Salvatore Bartolomeo di Raffadali.

