Inchiesta “Giano Bifronte” : chiesti 17 rinvii a giudizio

Sono diciassette gli indagati nell’ambito dell’inchiesta “Giano Bifronte”, per i quali il Pm ha chiesto il rinvio a giudizio. L’udienza è stata fissata per il 26 febbraio. Spetterà adesso al giudice per le indagini preliminari a decidere se mandarli a processo. Nel frattempo, scrive il Gds, il principale imputato – il funzionario dell’Irfis, Paolo Minafò, 51 anni – rischia il nuovo arresto perché la Cassazione, pronunciandosi sul ricorso del pm, ha sconfessato la decisione del riesame che aveva annullato il precedente arresto disponendo un nuovo passaggio davanti ai giudici del tribunale di Palermo che dovranno decidere, al termine di un’udienza in contraddittorio fra accusa e difesa, se disporre un nuovo provvedimento restrittivo. Minafò, funzionario dell’istituto di credito di cui la Regione Sicilia è l’unico azionista, sostiene l’accusa, avrebbe architettato un sistema di tangenti che venivano mascherate con delle parcelle incassate da una società, gestita da un consulente del lavoro di Favara già finito al centro di tante altre inchieste. Il 21 giugno è scattata l’operazione della Guardia di Finanza, con arresti e altre misure cautelari. L’inchiesta ruota attorno a due personaggi chiave: il consulente del lavoro Antonio Vetro, 48 anni, di Favara, e lo stesso Minafò: entrambi erano finiti in carcere. Vetro, secondo l’accusa, avrebbe ideato un sistema corruttivo che si serviva della società di consulenza Intersystem srl di cui lui era amministratore e Minafò sarebbe stato socio occulto. Una tesi che gli imputati, anche attraverso i loro difensori, hanno sempre respinto difendendosi dalle accuse. In sostanza le imprese che volevano ottenere prestiti a tassi agevolati dall’istituto, sostiene l’accusa, dovevano rivolgersi all’Intersystem e pagare una consulenza che, in realtà, sarebbe stata una tangente mascherata che poi veniva spartita con Minafò.

Ultima modifica: 10 gennaio 2018